07 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Fidan'dan Mısırlı mevkidaşına tebrik telefonu!

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 07.07.2024 18:17
ABONE OL
Bakan Fidan’dan Mısırlı mevkidaşına tebrik telefonu!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, görevi yeni üstlenen mevkidaşına başarılar diledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör