Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Rize esnafını ziyaret etti: Islanmayı da Rizelileri de özlemişiz





Bakan Memişoğlu'na ziyaretinde Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ve kurum amirleri eşlik etti. Atatürk Caddesi ile yeni belediye bloklarında esnaf ziyaretinde bulunup, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Bakan Memişoğlu, bir taksi durağında taksicilerle çay içti.