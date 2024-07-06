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Tokat'ta sağanak esnasında felaket! Yıldırım düştü yangın çıktı

Giriş: 06.07.2024 01:51
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Tokat’ta sağanak esnasında felaket! Yıldırım düştü yangın çıktı

Tokat'ta etkili olan sağanak esnasında odunluğa düşen yıldırım yangın çıkardı.Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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