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Bartın ve Düzce'de idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 06:07
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Bartın ve Düzce’de idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete’de

Son dakika haberine göre Adalet Bakanlığınca Bartın ve Düzce'de idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

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