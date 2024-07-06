Telif Yasası’nda gözler Meclis’te! Google ile süreç olumlu ilerliyor

"AVRUPA ÇİFTE STANDART UYGULUYOR"

CNN Türk'e katılan Yayman'ın açıklamalarından satır başları:

Hatay'dan size selamlarını ve sevgilerini getirdim. Türkiye bugün heyecan içerisinde, milli maçı seyredeceğiz. Türk Milli Takımı inanılmaz bir maç oynadı Avusturya'da. İçimizdeki İrlandalıları da yendik dedim. Merih'in bozkurt işareti yapması, bir futbolda yaptığı hareket bu. Futbol asla futbol değildir. Burada çifte standart var. Bir bardak suda fırtına kopardılar.

Merih Demiral çok değerli bir futbolcu. Bu men cezası asla kabul edilemez. Futbol şenliktir. Futbol kitleleri birleştirendir. Ama siz ötekileştiriyorsunuz. Türkiye 2-1 kazanacak diyorum. Bizim coşkuya, birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Avrupa çifte standart uyguluyor. Bunu AB'de de uyguluyor. İnşallah finali İspanya'yla oynarız.