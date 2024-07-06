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İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 373 zanlı gözaltına alındı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 11:11
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İstanbul’da asayiş uygulamasında aranan 373 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberine göre İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında farklı suçlardan aranan 373 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde, 252 bin 30 kişinin genel bilgi taraması yapıldı.

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