Sığınmacılar için yeni dönem! Önce uyarı sonra sınır dışı
Sığınmacılar ve kaçak göçle mücadelede yeni dönem başlıyor. Sığınmacıların adres gösterdikleri yerlerde yaşayıp yaşamadıkları tek tek kontrol ediliyor. Yerinde olmayanlar önce uyarılacak, uymayanlar sınır dışı edilecek.
AK Parti Strateji Kurulu'nun bu hafta yapılan toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sığınmacılar ve kaçak göçle ilgili sunum yaptı. Yerlikaya'nın paylaştığı bilgiler şöyle:
YENİ AÇILIMLAR YAPACAĞIZ:
Kayıt dışı göçle mücadele ve sığınmacılar konusunda önümüzdeki dönem yeni açılımlar olacak.
EVLER TEK TEK KONTROL EDİLİYOR:
Yeni bir uygulama başlattık. Türkiye'de kayıt altında bulunan sığınmacıların bildirdikleri adreslere gidiliyor. Adreste bulunamayıp başka şehirlere gidenlerin yardımları kesilecek. Bunlardan adreslerine dönmeleri isteniyor. Bu uyarıya karşın yerlerine dönmeyenlere sınır dışı edilecekleri bildiriliyor.
YENİ ÇALIŞMA:
Şimdi önümüzdeki sürece ilişkin yeni planlamalar olacak. Çünkü iş dünyasından da bazı talepler söz konusu. Türkiye'de bulunan sığınmacıların kayıtlı olarak çalıştırılmasını istiyorlar. Bununla ilgili bazı çalışmalar olacak.
100 BİN GERİ GÖNDERME:
2023'te ilk olarak İstanbul'da Mobil Göç Noktası uygulaması başlatmıştık. Şu anda, 200'e yakın mobil göç noktası var. Bugüne kadar bu yolla 700 binden fazla kimlik sorgulaması yapıldı. Bunlardan düzensiz göçmen olan 100 bine yakını geri gönderme merkezlerine gönderildi.
KAYIT ALTINDALAR:
Kayıt dışı sığınmacılar olduğu yönündeki iddialar doğru değil. Bunların kayıtları var.
SON RAKAMLAR:
Türkiye'de 3 milyon 100 bin civarında geçici koruma altında Suriyeli bulunuyor. İkamet izniyle kalanlar bir milyon 100 bin civarında. 235 bin uluslararası koruma kapsamında yabancı var. Bunlarla birlikte düzenli göç dediğimiz kayıtlı 4.5 milyona yakın yabancı var.
700 BİNİ DÖNDÜ:
2016'dan bu yana 700 bin civarındaki Suriyeli sığınmacı ülkesine döndü.
KAÇAKÇILARA NEFES ALDIRMIYORUZ:
Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine 7 bin 600 civarında operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmıyoruz.
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