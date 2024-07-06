Sığınmacılar için yeni dönem! Önce uyarı sonra sınır dışı

KAYIT ALTINDALAR:

Kayıt dışı sığınmacılar olduğu yönündeki iddialar doğru değil. Bunların kayıtları var.

SON RAKAMLAR:

Türkiye'de 3 milyon 100 bin civarında geçici koruma altında Suriyeli bulunuyor. İkamet izniyle kalanlar bir milyon 100 bin civarında. 235 bin uluslararası koruma kapsamında yabancı var. Bunlarla birlikte düzenli göç dediğimiz kayıtlı 4.5 milyona yakın yabancı var.

700 BİNİ DÖNDÜ:

2016'dan bu yana 700 bin civarındaki Suriyeli sığınmacı ülkesine döndü.



KAÇAKÇILARA NEFES ALDIRMIYORUZ:

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine 7 bin 600 civarında operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmıyoruz.