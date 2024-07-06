DEM’li Iğdır Belediyesi’nde personel kıyımı! Çok sayıda işçi çıkarıldı

'İSPAT EDEMEDİLER'

İşçiler ile eş, dost ve ailelerinin alanda bulunduğunu ifade eden Bozan, şunları kaydetti:

"Burada herkes işine geliyor, işini yapıyor, işini kaytaran yok. Temizliğe de gidiyoruz, her işi de yapıyoruz. Kimse demesin iş verdik de gitmediler. Bayanlar da temizlik yapıyor, herkes de temizlik yapıyor. Verilen görevi herkes yapıyor. Ben baştan beri söylüyorum, iş yapmayan, göreve gitmeyen varsa, bankamatik işçisi varsa atalım. Böyle bir şey yok, ispat edemediler. Belediye başkanından randevu talep ettik. Müsait değilmiş randevumuzu kabul etmedi."