Kayseri'de iş yerine saldıran 3 provokatör gözaltında! Suç makinesi çıktı
Kayseri'de küçük kıza taciz olaylarında provokatörler ortalığı kızıştırmak için türlü türlü eylemlere başvurdu ancak geçit verilmedi. Olaylar sonrası 3 kişi bir iş yerinin camlarını kırdı. Harekete geçen ekipler provokatörleri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
Kayseri'de 30 Haziran'da iddiaya göre Suriye uyruklu I.A., akrabası olan 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz ederken yakalandı. Olay sonrası çevredekiler I.A.'yı linç etmeye çalıştı.
İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri zırhlı araca bindirdikleri I.A.'yı gözaltına aldı ve I.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayı duyan çok sayıda kişi sokaklara döküldü. Suriye uyruklulara ait iş yeri ve araçlara zarar verildi.
İŞ YERİNE TAŞLI SALDIRI
Bir iş yerinin taşlarla camlarının kırılma görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin V.H. (39), B.H. (27) ve A.K. (53) olduğunu belirledi.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Şüphelilerden V.H.'nin 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme', B.H.'nin ise 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi, polis merkezine götürüldü.
Diğer yandan mesajlaşma uygulamalarında kurulan gruplarda attığı mesajlarla halkı kin ve nefrete sevk ettiği belirlenen H.Y.T. (16), yakalandı.
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