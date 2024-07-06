Kayseri’de iş yerine saldıran 3 provokatör gözaltında! Suç makinesi çıktı

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Şüphelilerden V.H.'nin 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme', B.H.'nin ise 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi, polis merkezine götürüldü.

Diğer yandan mesajlaşma uygulamalarında kurulan gruplarda attığı mesajlarla halkı kin ve nefrete sevk ettiği belirlenen H.Y.T. (16), yakalandı.