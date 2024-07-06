İzmir'de faciadan dönüldü! Aracı durduran polisler şoke oldu
Son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir otomobilde el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Otomobildeki aramada 1 tabanca, 3 bıçak ve 3 maske de bulundu.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Bürosu ve Ödemiş Asayiş-Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde takibe alınan şüpheli bir otomobil durduruldu.
Otomobildeki aramada parça tesirli el yapımı patlayıcı ile 1 tabanca, 3 bıçak ve 3 maske ele geçirildi.
Patlayıcının vatandaşları korkutmak ve iş sahiplerinden tehdit, baskı yoluyla haksız kazanç elde etmek amacıyla hazırlandığı belirlendi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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