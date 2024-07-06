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İzmir'de faciadan dönüldü! Aracı durduran polisler şoke oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 10:44
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İzmir’de faciadan dönüldü! Aracı durduran polisler şoke oldu

Son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir otomobilde el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Otomobildeki aramada 1 tabanca, 3 bıçak ve 3 maske de bulundu.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Bürosu ve Ödemiş Asayiş-Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde takibe alınan şüpheli bir otomobil durduruldu.

Otomobildeki aramada parça tesirli el yapımı patlayıcı ile 1 tabanca, 3 bıçak ve 3 maske ele geçirildi.

Patlayıcının vatandaşları korkutmak ve iş sahiplerinden tehdit, baskı yoluyla haksız kazanç elde etmek amacıyla hazırlandığı belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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