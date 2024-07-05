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THY'den yeni şirket! Çeşitli yatırım projelerine iştirak...

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 05.07.2024 19:41
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THY’den yeni şirket! Çeşitli yatırım projelerine iştirak...

Türk Hava Yolları (THY), yeni bir şirket kurmaya karar verdiklerini açıkladı. KAP'a yapılan bildirimde, "THY Yatırım Yönetim A.Ş." şirketinin kurulmasına karar verilmiştir" denildi.

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