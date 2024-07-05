Şişecam Rekabet Kurumu’nun radarında! Soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurumu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (ŞİŞECAM) ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'nin (ÇEVRE SİSTEMLERİ) (Her ikisi birden Şişecam Ekonomik Bütünlüğü olarak da anılacaktır) cam geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına yönelik olarak Rekabet Kurulunun (Kurul) 2021 yılında yaptığı önaraştırma kapsamında Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından taahhütler sunulmuş ve sunulan taahhütler Kurul tarafından 21.10.2021 tarihli ve 21- 51/712-354 sayılı kararla bağlayıcı hale getirilmiştir." denildi.