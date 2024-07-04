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Türk Sivil Havacılık Kanunu TBMM'de kabul edildi

Giriş: 04.07.2024 23:32
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Türk Sivil Havacılık Kanunu TBMM’de kabul edildi

Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren, Türk Sivil Havacılık Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

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