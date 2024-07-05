AFAD duyurdu: Akdeniz’de deprem!

Akdeniz'de bir deprem oldu. AFAD'ın yer verdiği bilgiye göre saat 18.47'de Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı 15.2 km derinliğinde kaydedildi.

AFAD DETAYLARI DUYURDU