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AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 19:05 Güncelleme: 05.07.2024 19:07
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AFAD duyurdu: Akdeniz’de deprem!

Akdeniz'de bir deprem meydana geldi. Depremin ilk verilerini AFAD açıkladı. Paylaşılan verilere göre deprem yerin 15.2 km derinliğinde meydana geldi.

Akdeniz'de bir deprem oldu. AFAD'ın yer verdiği bilgiye göre saat 18.47'de Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı 15.2 km derinliğinde kaydedildi.

AFAD DETAYLARI DUYURDU

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