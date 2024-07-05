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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şuşa'da Aliyev ile görüştü

Giriş: 05.07.2024 15:43
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şuşa’da Aliyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

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