Türk bayrağına saldırının cezası kesildi! MİT Suriye’deki bayrak provokatörünü yakaladı

MİT YARINA BIRAKIR AMA YANINA BIRAKMAZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi "Bayrağımıza el uzatan haine de, onu oraya gönderen silahlı efendilerine de bu devlet, gereken cevabı en sert şekilde verir."

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sağladığı güvenli koridorda düzeni bozmak isteyen hiçbir provokatif eyleme izin verilmeyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük değerlerinden olan Türk bayrağına karşı yapılan saygısızlık asla affedilmeyecektir. Türk bayrağına zarar veren her kim olursa olsun cezasını eninde sonunda çekecektir. Milli İstihbarat Teşkilatı, yarına bırakır ama Türk bayrağına el sürenlerin asla yanına bırakmaz."

'TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUM'

Yakalanmasının ardından Türk jandarmaları tarafından alınan ifadesinde suçunu itiraf eden şahsın, kendini azmettiren akrabasının da adını verdiği, bu kişinin yakalanması için de çalışmalar başlatıldığı belirtildi. Şahsın ifadesinde, "Türk bayrağına saldırdım çok pişmanım, Türk halkından özür diliyorum" dediği öğrenildi.