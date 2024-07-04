Vladimir Putin’den Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde Başkan Erdoğan’a özel teşekkür

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, ŞİÖ ülkeleri arasında enerji, altyapı, gıda, teknoloji gibi alanlarda işbirliğinin derinleştiğini ifade eden Putin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası durumun zor olduğu, siyaset ve ekonomi alanlarında köklü dönüşümlerin yaşandığı dönemde, ŞİÖ'nün çeşitli alanlarda çok taraflı işbirliği sürecinde yer almasına ihtiyaç var. Dünya çok kutuplu hale geliyor. Devletler, kendi meşru hak ve çıkarlarını en kararlı şekilde savunmaya hazır. Yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor ve bunlardan biri de ŞİÖ."