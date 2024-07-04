Vladimir Putin'den Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'a özel teşekkür
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakelerindeki gösterdiği çaba için kendisine özel teşekkür etti. Putin, "Rusya, müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedi ve şimdi de müzakereleri sürdürmeye hazır." dedi. Öte yandan Putin, Ukrayna'nın müzakelerden Londra ile Washington'un talimatı üzerine vazgeçtiğini dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'nda konuştu.
Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, ŞİÖ ülkeleri arasında enerji, altyapı, gıda, teknoloji gibi alanlarda işbirliğinin derinleştiğini ifade eden Putin, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Uluslararası durumun zor olduğu, siyaset ve ekonomi alanlarında köklü dönüşümlerin yaşandığı dönemde, ŞİÖ'nün çeşitli alanlarda çok taraflı işbirliği sürecinde yer almasına ihtiyaç var. Dünya çok kutuplu hale geliyor. Devletler, kendi meşru hak ve çıkarlarını en kararlı şekilde savunmaya hazır. Yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor ve bunlardan biri de ŞİÖ."
Putin, "Rusya, (Ukrayna ile) müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedi ve şimdi de müzakereleri sürdürmeye hazır. Ukrayna tarafı müzakerelerden vazgeçti ve bunu Londra ile Washington'un talimatı üzerine halka açık şekilde yaptı. Bunu Ukrayna yetkilileri açık açık söylüyor." dedi.
Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de İstanbul'da müzakerelerin yapıldığını anımsatan Putin, "İstanbul'da anlaşmaların hazırlanması sürecinde arabulucu olarak yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu anlaşmalar Ukrayna heyetinin başkanı tarafından paraflandı. Demek ki bu anlaşmalar Ukrayna'yı tatmin etti. Bu anlaşmalar hala masada ve müzakerelerin sürdürülmesi için temel olabilir." ifadelerini kullandı.
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