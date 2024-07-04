FETÖ'cüler 'kıskaç'ta! 29 ilde “KISKAÇ-20” operasyonlarında 108 şüpheli yakalandı
FETÖ ile mücadele yurdun birçok noktasında kararlılıkla sürerken hainlere hiçbir şekilde geçit verilmiyor. Son olarak 29 ilde FETÖ'cüler için düğmeye basıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ'cülere yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20” operasyonlarında 108 şüpheli yakalandığını duyurdu.
FETÖ ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Güvenlik güçleri ülkemizin pek çok noktasında kararlılıkla teröristlerle mücadelesini sürdürürken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'cülere yönelik bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.
29 İLDE FETÖ'CÜLER İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
29 ilde düzenlenen operasyonlarda 108 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasının tamamı şu şekilde:
"FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor! 29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20" operasyonlarında 108 şüpheli yakalandı
FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20" operasyonlarında şüphelilerin;
Örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları,
Örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,
İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
Operasyonlar sonucu: Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle'
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