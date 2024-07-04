CHP’li vekilin Mehmet Şimşek iddialarına Hazine Bakanlığı’ndan sert tepki! ’Küçük düşürmeye çalışan iddiaları reddediyoruz’

'HAKSIZ VE MESNETSİZ İDDİALAR'

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, 4 Temmuz 2024 günü Bakanımız Mehmet Şimşek ile ilgili 'bir iddiaya göre' diyerek temel aldığı açıklaması ile, haksız ve mesnetsiz isnatlarda bulunmuştur. Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, 2007 yılında siyasete girmek için, üst düzey yöneticiyken, yurt dışından kesin dönüş yapmış, yurt dışında elde ettiği birikimlerle halen oturmakta olduğu konutunu 2007 yılında satın almıştır.