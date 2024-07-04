CHP'li vekilin Mehmet Şimşek iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan sert tepki! 'Küçük düşürmeye çalışan iddiaları reddediyoruz'
CHP'li Ali Mahir Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in oturduğu evle ilgili bir takım iddialarda bulundu. O çirkin iddialara Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık CHP'li vekilin iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Yakışıksız isnat ve imalarla, ucuz hilelerle, haksızca siyasette öne çıkmaya çalışan zihniyeti ve Bakanımızı küçük düşürmeye yönelik iddiaları reddediyoruz" ifadelere yer verildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Bakan Şimşek'in oturduğu evle ilgili iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Başarır'ın iddiaları bakanlık tarafından yalanlanarak reddedildi.
BAKAN ŞİMŞEK HAKKINDA ÇİRKİN İDDİA
Bakanlık, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Bakan Şimşek'in oturduğu evle ilgili iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
'HAKSIZ VE MESNETSİZ İDDİALAR'
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, 4 Temmuz 2024 günü Bakanımız Mehmet Şimşek ile ilgili 'bir iddiaya göre' diyerek temel aldığı açıklaması ile, haksız ve mesnetsiz isnatlarda bulunmuştur. Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, 2007 yılında siyasete girmek için, üst düzey yöneticiyken, yurt dışından kesin dönüş yapmış, yurt dışında elde ettiği birikimlerle halen oturmakta olduğu konutunu 2007 yılında satın almıştır.
'REDDEDİYORUZ'
Sayın Bakanımız kabinede olmadığı dönemde, 2020 yılında, konutunun zemin katı, aşırı nem aldığı için, zorunlu su izolasyonu tadilatı, yapıyı inşa eden firma tarafından yaptırılmıştır. İzolasyon tadilatı iddiada bahsi geçen firma tarafına yaptırılmamıştır. Yakışıksız isnat ve imalarla, ucuz hilelerle, haksızca siyasette öne çıkmaya çalışan zihniyeti ve Bakanımızı küçük düşürmeye yönelik iddiaları reddediyoruz."
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