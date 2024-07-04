Suriye’de şanlı Türk bayrağına el uzatan alçaklar tespit edildi!

Açıklamada "Tarih ve coğrafya, Türkler ve Araplar arasında yüzyıllar boyunca var olan kardeşliğe tanıklık etmektedir. Bölgenin yaşadığı tüm zorluklara ve çilelere rağmen, bu kardeşliğin önümüzdeki yüzyıllar boyunca da devam edeceğine dair inancımız tamdır. İki halkın ortak kaderi de bunu gerektirmektedir. Suriye Geçici Hükümeti, katil Esad Rejimi, müttefikleri ve terör örgütlerinin işlediği suçlardan kaçan Suriyeli mültecilere yönelik tüm aşırı görüşlü eylemleri kınamaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği üzere Kayseri'de yaşanan olaylar hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu çerçevede Suriye Geçici Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın saldırganlara karşı attığı yasal adımları da takdir etmektedir. Bu üzücü olayların kardeşliğimize gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz" denildi.