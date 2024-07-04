Suriye'de şanlı Türk bayrağına el uzatan alçaklar tespit edildi!
Suriye'nin kuzeyinde zaman ayarlı bir fitne ateşi yakıldı. Kayseri'deki olaylarla eş güdümlü olarak Türkiye'nin kontrolündeki bölgeler hedef alınırken, şanlı Türk bayrağına el uzatıldı. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde bayrağımıza saldıran alçakların tespit edildiğini açıkladı.
Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Devlet! Yarına bırakır ama yanına bırakmaz!" başlıklı yazıyı bugün köşesine taşıdı. Müderrisoğlu, şanlı Türk bayrağına el uzatan alçakların yakalandığını ve en kısa sürede yargı önünde en ağır cezayı almaları beklendiğini belirtti.
İşte Müderrisoğlu'nun yazısı:
Kayseri gibi bir huzur ve refah kentinde Suriyeli sığınmacılar üzerinden tetiklenen hadiseler, güvenliğin sınır aşan yönlerinin çok boyutlu düşünülmesini gerektiriyor. Hatta yeni bir evreye geçildiğine de işaret ediyor. Evet, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahaya hızla ağırlığını koyması sayesinde olaylar kısa sürede kontrol altına alındı. "Yetmez ama evet" tablosu ise elimizde kaldı.
Adım adım ilerleyecek olursak...
Geçici koruma statüsündeki Suriyeliler, birçok büyük kentin gettolarına tutundu, neredeyse kendi mahallelerini oluşturdu. Güvenlik planlarında, Türk vatandaşlarının sinir uçlarına basacak gelişmelerin, Suriyelilere yönelecek ölçüsüz tepkilerin, her türden provokasyonun hesaba katıldığı anlaşılıyor. Fakat Türkiye'deki bir gerilimin, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde Türk varlığına karşı kalkışmaya dönüşmesi ihtimalinin, ihtiyat planlarında gerilerde kaldığı görülüyor. Gerçekten de Azez, El Bab ve Afrin'deki şiddet eylemleri hem içeride hem de dışarıda birbirini besleyen uç senaryoların sahnelenebileceği uyarısını içeriyor.
Türkiye'nin kontrolündeki merkezlerde kent yönetimine, eğitim, sağlık gibi temel hizmetlere yardımcı olmak üzere koordinatör valiler görevlendiriliyor. Asayişi temin ve terörle mücadele etmek üzere güvenlik güçleri bulunduruluyor. Sivil görevliler sahada çalışıyor. Lâkin bir kriz anında hangi birimin nasıl harekete geçeceği, iletişim ve koordinasyonun nasıl sağlanacağı noktasında yeni tedbirler alınması ihtiyacı gün gibi ortaya çıkıyor. Neredeyse her işi MİT'e havale eden genel bir kabulle, bölgede günlük hayatı idare ve idame ettirme anlayışının, iş ve isim tanımlı yeni bir çerçeveye dönüştürülmesi zaruret arz ediyor.
Bayrağımıza saldıran alçakların, Tel Rifat ve çevresinden sızan PKK terör örgütüne müzahir unsurlar ile Türkiye'den sınır dışı edilen kimi gruplar ve illegal ticareti sekteye uğrayan yerel aktörlerden oluştuğu anlaşılıyor. An itibariyle bayrağımızı yakan hainlerin tespit edildiği söyleniyor. Şimdi, yargı önünde en ağır cezayı almaları bekleniyor. Neden? Çünkü "Türk devleti yarına bırakır ama asla yanına bırakmaz!"
GEÇİCİ SURİYE HÜKÜMETİ'NDEN TÜRK BAYRAĞI AÇIKLAMASI
Kayseri'de yaşanan provokasyonlar devam ederken, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de benzer olaylar yaşanmaya başladı. Suriye'de Türkiye'nin seçim yaptırmadığı PKK ve arkasındaki güçlerin de provoke ettiği eylemler sonrasında Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama geldi.
Açıklamada "Tarih ve coğrafya, Türkler ve Araplar arasında yüzyıllar boyunca var olan kardeşliğe tanıklık etmektedir. Bölgenin yaşadığı tüm zorluklara ve çilelere rağmen, bu kardeşliğin önümüzdeki yüzyıllar boyunca da devam edeceğine dair inancımız tamdır. İki halkın ortak kaderi de bunu gerektirmektedir. Suriye Geçici Hükümeti, katil Esad Rejimi, müttefikleri ve terör örgütlerinin işlediği suçlardan kaçan Suriyeli mültecilere yönelik tüm aşırı görüşlü eylemleri kınamaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği üzere Kayseri'de yaşanan olaylar hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu çerçevede Suriye Geçici Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın saldırganlara karşı attığı yasal adımları da takdir etmektedir. Bu üzücü olayların kardeşliğimize gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz" denildi.
TÜRK BAYRAĞI VURGUSU
Suriye Geçici Hükümeti açıklamasında; "Özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkımızı, Kayseri'de yaşanan olayları bahane ederek Türk ve Suriye halkları arasındaki mevcut ittifakı ve devrimin kazanımlarını baltalamayı amaçlayan kışkırtıcı eylemleri reddetmekte ve çağrılara uymamaya davet etmektedir. Suriye halkı bu olayların devrim düşmanları tarafından Türk-Suriye halklarının ilişkilerine zarar vermek amacıyla desteklendiğinin farkındadır. Suriyelilerin seslerini ve duygularını barışçıl bir şekilde Türk kardeşlerimize iletmesine son derece önem verdiğimizi vurgularken; Türk bayrağına yönelik eylemleri şiddetle reddediyor, kurtarılmış bölgelerdeki Türk varlığını hedef alan tüm eylemlerin acilen durmasını istiyoruz."
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