Başkan Erdoğan’dan Astana’da diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar

BİR GÖRÜŞME DE Şİ CİNPİNG İLE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin'e saldırıları, küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

"İSRAİL SALDIRILARINA KARŞI TEDBİR ALINMALI"

Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Çin ile ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için atılan adımların artarak devam etmesinin hedeflendiğini, bunun iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti. Başkan Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bölgesel ve küresel düzeyde yayılma tehlikesinin son derece önemli olduğunu, buna karşı uluslararası toplumun etkin tedbirler alması gerektiğini belirtti.