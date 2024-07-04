Başkan Erdoğan'dan Astana'da diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar
Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak için Astana'da bulunan Başkan Erdoğan, ikili temaslarını sürdürüyor. Erdoğan zirve kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü. Erdoğan ardından Katar Emiri Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani ile de görüştü. Başkan Erdoğan, zirve kapsamında Çin lideri Şi Cinping ile de bir araya geldi. Erdoğan - Şi Cinping görüşmesinde ikili, küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra Ukrayna - Rusya savaşı ve İsrail'in Filistin'e saldırıları ele alındı. Erdoğan zirve kapsamında son olarak Belarus lideri Lukaşenko ile buluştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Burada Rusya lideri Vladimir Putin, Azerbaycan lideri İlham Aliyev ve Pakistan lideri Şahbaz Şerif ile bir araya gelen Erdoğan, ikinci günde de diplomasi trafiğini sürdürüyor.
ERDOĞAN-MOĞOLİSTAN LİDERİ GÖRÜŞMESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.
Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
KATAR ŞEYHİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi. Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
BİR GÖRÜŞME DE Şİ CİNPİNG İLE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin'e saldırıları, küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
"İSRAİL SALDIRILARINA KARŞI TEDBİR ALINMALI"
Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Çin ile ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için atılan adımların artarak devam etmesinin hedeflendiğini, bunun iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti. Başkan Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bölgesel ve küresel düzeyde yayılma tehlikesinin son derece önemli olduğunu, buna karşı uluslararası toplumun etkin tedbirler alması gerektiğini belirtti.
ERDOĞAN - LUKAŞENKO TEMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da temasları kapsamında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.
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