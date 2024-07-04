Milli Savunma Bakanlığı’ndan Suriye’deki provokasyonlara yönelik açıklama: Gerekli tüm önlemler alındı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirdiğini, tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

1327 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen başarılı operasyonlarla, 57'si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1327 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik dünkü hava harekatına da değinen Aktürk, "Hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmıştır. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir." dedi.