Türksat 6A 9 Temmuz’da uzayda! Bakan Uraloğlu’ndan önemli açıklamalar. 5 haberleşme uydusuyla 3.5 nüfusa ulaşım...

"FIRLATMA SPACEX ÜZERİNDEN OLACAK"

Uydu üreticiliği yapan 11. ülkeyiz. Bundan sonra uydu pazarlamacılığını da yapmış olacağız. Uzayda bir 15 ay da görev yapacak uydumuz olmuş olacak. Bu senenin sonunda göreve başlamış olacak. Fırlatma SpaceX tesislerinden olacak. Uydumuz zaten gitti son rütuşları yapılıyor. Bizim için özellikle askeri haberleşme daha kıymetli. Bunu riske atacak hiçbir sürecin içinde olmamamız gerekiyor. Uzaydaki sürekliliğimizi devam ettirmiş olacağız. Ukrayna'daki savaşta bu alçak yörünge uyduları kullanıldı örneğin. Burası bizim hava operasyonlarımızda bu işimize yarayacak. Tabi henüz tek başına yeterli değil.

Birçok testler yapılıyor. Uydunun çalışılabilirliğini test ettik. İlmek ilmek giden bir süreç. Uzaya göndermemeliyiz onu diyerek içeri bir toz tanesinin bile girilmemesi sağlanıyor. Elbette uydumuza bir zarar versin de istemeyiz ama bir ameliyathane titizliği ile çalışılıyor.