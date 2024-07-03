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THY'den KAP'a açıklama: Operasyonel sorunların etkisini azaltmak amacıyla uzlaşmaya varıldı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 03.07.2024 21:50
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THY’den KAP’a açıklama: Operasyonel sorunların etkisini azaltmak amacıyla uzlaşmaya varıldı

Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na yaptığı bildirimde, filosunda yer alan Airbus A320/321 NEO uçaklarındaki motor kaynaklı operasyonel sorunlar nedeniyle oluşan zararın tazmin edileceğini açıkladı.

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