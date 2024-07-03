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Ankara'da Narkoçelik-25 operasyonu! 320 zehir taciri yakalandı...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 08:34 Güncelleme: 03.07.2024 08:48
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Ankara’da Narkoçelik-25 operasyonu! 320 zehir taciri yakalandı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen 'NARKOÇELİK-25' operasyonlarında; 538 Kilo Uyuşturucu Madde, 2 Milyon 30 Bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk,188 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi ve 320 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı." ifadelerini kullandı.

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