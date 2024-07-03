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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gazi ziyareti

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 03.07.2024 18:47
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Gazi ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden gazileri ziyaret etti. MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanı için canlarını siper eden kahraman gazilerimiz, milletimizin bize emanetidir." ifadelerini kullandı.

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