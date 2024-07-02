02 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.07.2024 09:32
ABONE OL
İzmir’de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan zanlıların ikametlerindeki aramalarda silah, örgütsel yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör