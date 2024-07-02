CHP'li Kula Belediyesi Başkanı Hikmet Dönmez'in darp ettiği mağdur dehşet anlarını anlattı: Kameraları kapatın öldüresiye dövün
CHP'li Kula Belediyesi Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasında firma sahibi Murat Uygur ile birlikte darp edilen Halit Dolma, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Dolma, "Başkan belediyeye gelen bir alacaklıya ödemek için 5 dakika içinde 560 bin lira getirmemizi istedi. Getiremeyeceğimizi söyleyince de belediyeyi boşaltıp, sopalarla öldüresiye dövdüler. Murat Uygur'un, çenesi, burnu, 2 kaburgası kırıldı, konuşamıyor" dedi.
Manisa'nın Kula İlçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasında, Murat Uygur ile birlikte öldüresiye dövülen Halit Dolma, yaşadıkları dehşeti anlattı.
Sabah'ta yer alan habere göre Murat Uygur'un Egem Beton Parke Şirketinin sahibi olduğunu, kendisinin de yanında çalıştığını ve işlerini takip ettiğini anlatan Dolma, "Egem Beton Parke Şirketi olarak, Kurban Bayramı öncesi belediye şirketi Beşibiryerde A.Ş. ile, birlikte parke üretimi yapıp ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde döşenmesi konusunda 3 yıllık ortaklık sözleşmesi imzaladık.
Perşembe günü başkan bizi belediyeye davet etti. 16.30'da belediyeye gittik. Makam odasına aldılar. Başkanın söylediğine göre belediyeye bir alacaklı gelmiş ve bu borcu ödemesi gerekiyormuş.
5 DAKİKADA 580 BİN TL GETİRİN
Başkan Dönmez, Murat Uygur'a, 'sen benim ortağımsın. Bana acil 580 bin lira gerekiyor. 5 dakikada parayı bulup masaya koy' dedi. Murat Uygur'da 'hemen getiremem. Pazartesi günü getirebilirim' dedi. Odada Başkan Yardımcısı Mahmut Çalık ile Fen İşleri Müdürü ve 4 encümen üyesi daha vardı.
Bunun üzerine başkan bir anda ayağa kalkarak 'kameraları kapatın. Belediye personelini dışarıya çıkartın. Belediyeyi boşaltın. Aşağıdaki kapıları kapatın' diye bağırarak talimatlar verdi. Korumaları ve personel bir anda aşağıya koşup, 'boşaltın' diyerek belediye personelin dışarıya çıkardı.
SOPALARLA DÖVDÜLER, ÇENESİ VE BURNU KIRILDI
Makam odasının kapısını da kapattılar. Başkan daha sonra korumasına 'alın bunları' dedi. 'Başkanım' dedikçe daha çok vurdular. Murat Uygur'un ağzından kanlar akıyordu. Başkan daha sonra 'yetmez, gidin sopaları getirin' dedi. Murat Uygur'u sopalarla öldüresiye dövdüler.
Beni de yere yatırıp yumrukladılar. Kaburgalarımı tekmelediler. Başkan 'öldüresiye dövün' diyordu. Murat Uygur'un çenesi, burnu, 2 kaburgası kırıldı. Konuşamıyor. Konuşabilse onun da ifadesi alınacak.
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