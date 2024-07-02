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Düzensiz göçle mücadele aralıksız sürüyor! 1 haftada 149 organizatör paket

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 10:08
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Düzensiz göçle mücadele aralıksız sürüyor! 1 haftada 149 organizatör paket

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan-25 operasyonları kapsamında son bir hafta içerisinde 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 563 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin 7/24 kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.



Hiçbir düzensizliğe müsaade etmediklerini, etmeyeceklerini kaydeden Yerlikaya, "Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda, ️kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden, ️insan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak göç ile aralıksız mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Son 1 haftadır süren "Kalkan-25" operasyonlarında, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 100 operasyon gerçekleştirildiğini anlatan Yerlikaya, şu bilgileri verdi: "Operasyonlarda, 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 42'si tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Ülkemizin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz️."

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