Düzensiz göçle mücadele aralıksız sürüyor! 1 haftada 149 organizatör paket
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan-25 operasyonları kapsamında son bir hafta içerisinde 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 563 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin 7/24 kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
Hiçbir düzensizliğe müsaade etmediklerini, etmeyeceklerini kaydeden Yerlikaya, "Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda, ️kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden, ️insan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak göç ile aralıksız mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Son 1 haftadır süren "Kalkan-25" operasyonlarında, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 100 operasyon gerçekleştirildiğini anlatan Yerlikaya, şu bilgileri verdi: "Operasyonlarda, 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 42'si tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Ülkemizin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz️."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zamlı Dul maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı arttı mı, kaç TL oldu? %75-50-25 hisseye göre hesaplama...
- Evde Bakım Maaşı Zamlı kaç TL olacak? 2024 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar, hangi tarihte yatacak?
- Kira artış oranı belli oldu mu? 3 Temmuz 2024 TEFE-TÜFE iş yeri, dükkan, ev kira artışı ne kadar? %25 zam sınırı bitti mi?
- Dikkat! Parfümünüz böyle görünüyorsa kullanmayın!
- Karpuzu buzdolabına koymadan önce dikkat! Bu sebebi duyunca şaşıracaksınız!
- Gizli boya fırçasını 9 saniyede bul! Kimse yapamıyor süper zor bulmaca! %99'u başarısız oldu
- Çamaşır suyuna son! Bardak lekelerini yok eden doğal formül
- Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı, ne zaman son? %25 kira zam sınırı kalkınca ne olacak? Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
- SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B'liye yeni maaş tablosu: Emekli maaşlarına zam oranı meydana çıktı: 10.000 TL, 11.500 TL, 14.250 TL alana...
- Bedelli askerlik ücreti değişti! Yeni zamlı oran oluştu: İşte 2024 temmuz hesabı...
- Türkiye'nin en zeki ili hangisi? İşte IQ seviyesine göre illerin sıralaması!
- Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? MEB-2024 Öğretmen ataması mülakatları giriş belgesi nasıl alınır?