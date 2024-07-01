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19 ilde Sibergöz operasyonu! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 65 şüpheli yakalandı...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 09:39
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19 ilde Sibergöz operasyonu! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 65 şüpheli yakalandı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde "nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Sibergöz-48" operasyonlarında 65 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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