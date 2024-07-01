Hain terör örgütünde çözülme sürüyor! Şırnak'ta 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Terör örgütleri ile mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürerken 'bilgilendirme ve önleyici faaliyetler' çalışmaları ile örgüt mensuplarının teslim olmaları sağlanıyor. Bu kapsamda Şırnak'ta son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim oldu. Öte yandan FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda ise 5 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle mücadele yurdun her noktasında azimle devam ediyor. Teröristlere hiçbir yerde geçit verilmezken havadan ve karadan düzenlenen operasyonlar ile terörün nefesi kesiliyor.
Öte yandan terörle mücadele yalnızca operasyonlarla değil 'bilgilendirme ve önleyici faaliyetler' ile de devam ediyor.
SON 1 HAFTADA 3 TERÖRİST
Şırnak'ta yürütülen bu çalışmalar ile birçok terörist teslim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 24-30 Haziran arasında yaptığı 'bilgilendirme ve önleyici faaliyetler' çalışmalarında 3 PKK'lı terörist teslim oldu.
FETÖ OPERASYONUNDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Kent genelinde hafta içerisinde FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda da 5 şüpheli, gözaltına alındı.
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