Hain terör örgütünde çözülme sürüyor! Şırnak’ta 3 PKK’lı terörist teslim oldu

SON 1 HAFTADA 3 TERÖRİST

Şırnak'ta yürütülen bu çalışmalar ile birçok terörist teslim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 24-30 Haziran arasında yaptığı 'bilgilendirme ve önleyici faaliyetler' çalışmalarında 3 PKK'lı terörist teslim oldu.