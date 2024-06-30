Denizler didik didik taranıyor! Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı

"TARAMA FAALİYETLERİNİN YÜZDE 20'Sİ 38 TARAMA GEMİSİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Deniz dibi tarama faaliyetlerinin belirli bir düzen ve kontrol mekanizması içerisinde icra edilebilmesi için Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği'nde belirtilen şartları sağlayan 25 şirket bulunduğunu, bunların 3'ünün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan Deniz dibi Tarama Başmühendisliklerince faaliyet gösterdiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Deniz dibi Tarama Başmühendisliklerimiz filosunda bulunan 38 adet tarama gemisi ile 2023 yılında ülkemizdeki deniz dibi tarama faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen 760 bin metreküp deniz dibi taraması gerçekleştirildi. 2024 yılının ilk 5 ayına baktığımızda ise yaklaşık 300 bin metreküp tarama faaliyeti gerçekleştirdik. Ayrıca Tarama Yetki Belgesi sahibi özel sektör firmalarının filolarında bulunan 80 tarama gemisi ile 2023 yılında yaklaşık 4 milyon metreküp ve 2024 yılının ilk 5 ayında da 900 bin metreküp deniz dibi tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Bahse konu tarama faaliyetlerinde, özellikle Karadeniz Bölgesinde yaşanan seller sonucu oluşan tarama gereksinimleri ile balıkçı barınaklarının ihtiyacı olan taramalar Bakanlığımız tarafından yerine getirildi." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE GİDEREK ARTAN DENİZ DİBİ TARAMA TALEBİNİ KARŞILAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'de giderek artan deniz dibi tarama talebini karşılamak adına Bakanlık olarak tarama teknolojisini yükseltmek adına gerekli atılımları yaptıklarını da ifade eden Uraloğlu, "Tarama filosunu gençleştirmek, tarama faaliyetlerin süresi azaltmak, özellikle büyük projelerde dışa bağımlılığı bitirerek yabancı tarama firmalarına yüksek kira ücretleri ödemesinin önüne geçmek, tarama kapasitesini artırmak, ayrıca kıyı koruma ve düzenleme faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla sözleşmesi imzalanan ve Aralık 2024'te teslimi planlanan 1 adet 750 metreküp kapasiteli Split Barge Projemizin inşası devam ediyor." ifadelerini kullandı.