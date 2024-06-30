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Türkiye'den Kırgızistan'a taziye mesajı!

Giriş: 30.06.2024 21:59
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Türkiye’den Kırgızistan’a taziye mesajı!

Dışişleri Bakanlığı, Kırgız Cumhuriyeti'nin Oş Bölgesi Nukat şehrinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Kırgız Cumhuriyeti'nin Oş Bölgesi Nukat şehrinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.





Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kırgız Cumhuriyeti'nin Oş Bölgesi Nukat şehrinde son günlerde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından ve bini aşkın kişinin tahliye edilmek zorunda kalınmasından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Kırgızistan halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır."

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