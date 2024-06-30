Bakan Alparslan Bayraktar ’gurur’ tablosunu açıkladı: Şırnak Gabar’daki günlük petrol üretimimiz 45 bin varili aştı

Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması için çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti.

Rüzgar ve güneş enerjisinde her yıl 5 bin megavat yeni kapasite kurulumu hedeflendiğini anımsatan Bayraktar, rüzgar ile güneşte gün içinde kesintiler yaşanabildiği için enerji ihtiyacının nükleer, doğal gaz, hidroelektrik ve kömür gibi kaynaklarla çeşitlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) 4 reaktörün aynı anda inşasının devam ettiğini belirterek, "Bu yıl içinde ilk reaktörün testlerine başlamayı hedefliyoruz. 2028'e kadar 4 reaktörü birer yıl arayla devreye almayı hedefliyoruz. Tam kapasite devreye alındığında elektrik ihtiyacının yüzde 10'u karşılanabilecek. Akkuyu NGS bitince her yıl 7 milyar metreküp doğal gaz ithal etmekten kurtulacağız." diye konuştu.