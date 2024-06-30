30 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika | Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde terör operasyonu

Giriş: 30.06.2024 13:56
ABONE OL
Son dakika | Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde terör operasyonu

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör