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Bakan Uraloğlu'ndan denizlerde dip taraması açıklaması "1 buçuk sene içinde 6 milyon metreküpe yakın dip taraması yaptık"

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 18:52
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Bakan Uraloğlu’ndan denizlerde dip taraması açıklaması 1 buçuk sene içinde 6 milyon metreküpe yakın dip taraması yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 buçuk sene içerisinde 6 milyon metreküpe yakın dip taraması yaptıklarını bildird

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha temiz denizler için mavi suların dibini taradıklarını ifade etti.


Bakan Uraloğlu, 1 buçuk sene içinde 6 milyon metreküpe yakın dip taraması yaptıklarını belirterek, "Balçık, kum, çakıl veya kaya benzeri yapılara çeşitli işlemlerle müdahale ediyoruz. Deniz dibi tarama işlemini ileriye götürmek adına aralıksız çalışıyoruz" dedi.

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