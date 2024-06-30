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Milletlerarası sözleşme Resmi Gazete'de yayımlandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 11:46
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Milletlerarası sözleşme Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberine göre Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesi'nin onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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