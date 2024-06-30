Fransa’da halk erken seçimler için sandık başında

SEÇİMLERİN 2. TURU 7 TEMMUZ'DA

Fransa'da yükselişte olan aşırı sağ parti RN, seçimlerde mutlak çoğunluğu ya da 577 sandalyeden en az 289'unu kazanmayı hedeflerken, bir milletvekilinin ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50'den fazla oy alması gerekiyor. Seçmenlerin yüzde 12,5'inden fazlasının desteğini alan adaylar ise ikinci tura kalmaya hak kazanacak. Bugün ilk turunun, 7 Temmuz'da ise ikinci turunun yapılacağı seçimlerde meclisteki çoğunluğu kimin kazanacağı belirsizliğini korurken, nihai sonuç 7 Temmuz'da oy verme işlemi sona erene kadar bilinemeyecek.