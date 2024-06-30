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Dışişleri Bakanı Fidan İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü

Giriş: 30.06.2024 19:39
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Dışişleri Bakanı Fidan İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefonda görüştü.

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