CHP’li Gökhan Günaydın’ın imam hatip nefreti! İBB parasıyla seyahatli işler: Mustafa Varank’tan ikiyüzlü tutuma salvolar

SEYAHATSEL İŞLER!

Daha önce Roma seyahati için İBB'nin parasıyla THY'den uçak kiralayan CHP'li Günaydın'ın ikiyüzlü tutumuna Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Aksaklık yaşayan diğer havayolu şirketlerinin yöneticileri hangi liseden mezun olmuş onu da araştırıyor musunuz?



Roma gezisinde İBB'nin parasıyla THY'den uçak kiralarken neden genel müdürün hangi liseden mezun olduğu aklınıza gelmedi? @gunaydingokhan



Kinini kusmak için konuyu… pic.twitter.com/3Ytzi5WGem — Mustafa Varank (@varank) June 30, 2024

Aksaklık yaşanan bir havayolu şirketi üzerinden skandal ifadeler kullanarak İslam'ı değerleri hedef alan CHP'li Günaydın'ın paylaşıma yönelik Mustafa Varank şu ifadeleri kullandı:

Aksaklık yaşayan diğer havayolu şirketlerinin yöneticileri hangi liseden mezun olmuş onu da araştırıyor musunuz?

Roma gezisinde İBB'nin parasıyla THY'den uçak kiralarken neden genel müdürün hangi liseden mezun olduğu aklınıza gelmedi? @gunaydingokhan

Kinini kusmak için konuyu imam hatiplere getirmeye çalışan; apaçık nefret suçu işleyen bu ayrımcıya ben olsam tıpkı başka ülkelerde yapıldığı gibi bir daha bilet satmazdım.