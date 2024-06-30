CHP'li Gökhan Günaydın'ın imam hatip nefreti! İBB parasıyla seyahatli işler: Mustafa Varank'tan ikiyüzlü tutuma salvolar
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, uçuş aksaklığı üzerinden fırsat kollayarak skandal ifadelerle imam hatipleri hedef aldı. Yaşananların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, İslami değerleri hedef alan CHP'li Günaydın'ın İBB paralarıyla düzenlenen seyahatlerini ve ikiyüzlü tavrına yönelik sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, uçuş aksaklığını fırsat bilip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir skandala daha imza attı.
X (Twitter) hesabından paylaşımda bulunan Günaydın, şöyle dedi:
"Uçuşa bir saat kala seferi iptal edip, 'Başka uçağımız yok uçuş yarın akşam 8'de olacak' diyen AJet saygısızlığı. Pendik imam hatip mezunu, ayda 1 milyon 400 bin lira maaş alan THY Genel Müdürü... Yönetim Kurulu üyelik maaşını da ayrıca alan AJet Genel Müdürü... Güzel ülkem bunları hak etmiyor!"
MUSTAFA VARANK'TAN İKİYÜZLÜ TUTUMA SALVOLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, İmam Hatip nefreti üzerinden 'halkı kin ve düşmanlığa yöneltme' suçu işleyen CHP'li Gökhan Günaydın'a haddini bildirdi.
SEYAHATSEL İŞLER!
Daha önce Roma seyahati için İBB'nin parasıyla THY'den uçak kiralayan CHP'li Günaydın'ın ikiyüzlü tutumuna Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Aksaklık yaşayan diğer havayolu şirketlerinin yöneticileri hangi liseden mezun olmuş onu da araştırıyor musunuz?— Mustafa Varank (@varank) June 30, 2024
Roma gezisinde İBB'nin parasıyla THY'den uçak kiralarken neden genel müdürün hangi liseden mezun olduğu aklınıza gelmedi? @gunaydingokhan
Kinini kusmak için konuyu… pic.twitter.com/3Ytzi5WGem
Aksaklık yaşanan bir havayolu şirketi üzerinden skandal ifadeler kullanarak İslam'ı değerleri hedef alan CHP'li Günaydın'ın paylaşıma yönelik Mustafa Varank şu ifadeleri kullandı:
Aksaklık yaşayan diğer havayolu şirketlerinin yöneticileri hangi liseden mezun olmuş onu da araştırıyor musunuz?
Roma gezisinde İBB'nin parasıyla THY'den uçak kiralarken neden genel müdürün hangi liseden mezun olduğu aklınıza gelmedi? @gunaydingokhan
Kinini kusmak için konuyu imam hatiplere getirmeye çalışan; apaçık nefret suçu işleyen bu ayrımcıya ben olsam tıpkı başka ülkelerde yapıldığı gibi bir daha bilet satmazdım.
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