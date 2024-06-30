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BOTAŞ'tan İsrail'e petrol ihraç edildiği iddialarına yalanlama: "Satış ve ticarete ilişkin herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır"

Giriş: 30.06.2024 20:21 Güncelleme: 30.06.2024 20:22
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BOTAŞ’tan İsrail’e petrol ihraç edildiği iddialarına yalanlama: Satış ve ticarete ilişkin herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır

BOTAŞ, katil İsrail’e petrol ihraç edildiği yönündeki o iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "BOTAŞ'ın ham petrolün satışı ve ticaretine ilişkin herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), katil İsrail'e petrol ihraç edildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Yapılan açıklamada, İsrail'e petrol ihraç edildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

"SATIŞ VE TİCARETE İLİŞKİN HERHANGİ BİR FAALİYET BULUNMAMAKTADIR"
BOTAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle: "BOTAŞ tarafından İsrail'e petrol ihraç edildiği yönündeki asılsız iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. BOTAŞ'ın ham petrolün satışı ve ticaretine ilişkin herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır."

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