BOTAŞ'tan İsrail'e petrol ihraç edildiği iddialarına yalanlama: "Satış ve ticarete ilişkin herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır"

"SATIŞ VE TİCARETE İLİŞKİN HERHANGİ BİR FAALİYET BULUNMAMAKTADIR"

BOTAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle: "BOTAŞ tarafından İsrail'e petrol ihraç edildiği yönündeki asılsız iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. BOTAŞ'ın ham petrolün satışı ve ticaretine ilişkin herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır."

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