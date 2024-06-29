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Başkan Erdoğan ile Türkmenistan lideri Berdimuhammedov arasında telefon görüşmesi

ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 13:48 Güncelleme: 29.06.2024 13:56
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Başkan Erdoğan ile Türkmenistan lideri Berdimuhammedov arasında telefon görüşmesi

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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