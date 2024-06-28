İBB'den skandal Bakan Şimşek paylaşımı! Resmi hesaptan küfürle yanıt verdiler | Soruşturma başlatıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını sosyal medyada paylaşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na ait resmi hesaptan skandal bir yanıt geldi. Şimşek'in paylaşımına küfürle yanıt veren Ulaşım Dairesi Başkanlığı kısa süre sonra bu paylaşımı sildi. Skandal olay sonrası İBB tarafından yapılan açıklamada "siber saldırı" denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu paylaşım skandalına resen soruşturma başlattı. İşte detaylar...
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medyadaki skandalı gündem oldu. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından Mehmet Şimşek'i hedef alan küfürlü bir paylaşım yapıldı.
"BAŞARDIK" PAYLAŞIMINA KÜFÜR!
Türkiye'nin gri listeden çıkartılması için yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden Türk bayrağı emojisi kullanarak, "Başardık" paylaşımında bulundu.
RESMİ HESAPTAN SKANDAL SÖZLER
Bakan Şimşek'in paylaşımını alıntılayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın resmi hesabı ise skandala imza atarak küfürlü bir paylaşımda bulundu. Hesaptan yapılan paylaşımda, "Ülkenin a... koyduk" şeklinde çirkin bir küfür yazıldı.
"SİBER SALDIRI"
Gelen tepkilerin ardından paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı "siber saldırı" yalanına sarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in paylaşımının İBB'nin resmi ulaştırma hesabı olan "Ulaşım İstanbul @ulasimistanbul" isimli sosyal medya hesabından küfürlü şekilde alıntılanmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı.
Soruşturmanın, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçlarından başlatıldığı öğrenildi.
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