İBB’den skandal Bakan Şimşek paylaşımı! Resmi hesaptan küfürle yanıt verdiler | Soruşturma başlatıldı

RESMİ HESAPTAN SKANDAL SÖZLER

Bakan Şimşek'in paylaşımını alıntılayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın resmi hesabı ise skandala imza atarak küfürlü bir paylaşımda bulundu. Hesaptan yapılan paylaşımda, "Ülkenin a... koyduk" şeklinde çirkin bir küfür yazıldı.