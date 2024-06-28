Türkiye-Suriye temasları | Başkan Erdoğan’dan Suriye ile ilişkilerle ilgili flaş sözler: Sayın Esed ile... | A Haber’de çarpıcı değerlendirme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile ilişkilerin yeniden kurulmaması için herhangi bir sebep olmadığını belirterek, "Yani biz Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz." dedi.

Başkan Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul'da binaların çökmesine ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin soruyu cevaplayan Erdoğan, "Yani yeni bir seslenişe filan bu noktada gerek yok. Kentsel dönüşüm dediğimiz olayın temelinde ne yatıyor? İşte bu tür birçok kaçak yapıların, birçok zemin etütlerinin doğru dürüst yapılmadığı yerlerde biliyorsunuz kentsel dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlamış olalım. Kentsel dönüşümün altında yatan gerçek bu ve şu anda yıkılan binalarda da sıkıntı bakıyorsunuz üç kat kaçak yapılmış ve bu üç kat kaçaktan dolayı da burada böyle bir yıkım söz konusu olmuş. Yani bunun birçoğunda maalesef bunları bundan sonra da yaşayacağımızı çok açık, net söylemek isterim." diye konuştu.