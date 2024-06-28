Türkiye-Suriye temasları | Başkan Erdoğan'dan Suriye ile ilişkilerle ilgili flaş sözler: Sayın Esed ile... | A Haber'de çarpıcı değerlendirme
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Suriye ile ilgili ilişkiler konusunda "Suriye'nin iç işlerine karışmayız. İlişkilerin kurulmaması için bir neden yok." ifadelerini kullandı. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde çöken 2 bina ile ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Kentsel dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlamış olalım." ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Başkan Erdoğan'ın Suriye ile ilgili sözlerini değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile ilişkilerin yeniden kurulmaması için herhangi bir sebep olmadığını belirterek, "Yani biz Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz." dedi.
Başkan Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul'da binaların çökmesine ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin soruyu cevaplayan Erdoğan, "Yani yeni bir seslenişe filan bu noktada gerek yok. Kentsel dönüşüm dediğimiz olayın temelinde ne yatıyor? İşte bu tür birçok kaçak yapıların, birçok zemin etütlerinin doğru dürüst yapılmadığı yerlerde biliyorsunuz kentsel dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlamış olalım. Kentsel dönüşümün altında yatan gerçek bu ve şu anda yıkılan binalarda da sıkıntı bakıyorsunuz üç kat kaçak yapılmış ve bu üç kat kaçaktan dolayı da burada böyle bir yıkım söz konusu olmuş. Yani bunun birçoğunda maalesef bunları bundan sonra da yaşayacağımızı çok açık, net söylemek isterim." diye konuştu.
Erdoğan, belediye başkanlığından gelmiş bir Cumhurbaşkanı olarak bu tür şeyleri iyi bildiğine dikkati çekerek, "Bundan sonraki süreçte de eğer biz kentsel dönüşümle zemin etütlerinden başlayıp bütün bu TOKİ'yle imtihanları nasıl başarılı bir şekilde verdiysek istiyoruz ki bütün ülkemizin genelinde bu tür yapıların çok çok kontrollü bir şekilde yapılarak adımlarımızı atalım ve işi sağlama bağlayalım." ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan, bir soru üzerine, Cumhur İttifakı'nın önemli bir temsilcisi olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle uzun bir süredir çalışmalarının olduğunu anlattı. "Uzun bir süredir Devlet Bey'le yaptığımız görüşmeler var ve bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik, devam ettiriyoruz" diyen Erdoğan, bundan sonra da yine aynı şekilde bu görüşmeleri devam ettireceklerini bildirdi.
Erdoğan, burada herhangi bir suistimale fırsat vermeyi düşünmediklerini vurgulayarak, "Yine Devlet Bey'le şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir, bunların değerlendirmesini yaptık, bunların görüşmesini yaptık ve her görüşmemizde de nereden bakarsanız yani bir saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Ve bu değerlendirmelerle birlikte gerek MHP gerekse AK Parti olarak adımlarımızı atıyoruz." bilgisini paylaştı.
"SURİYE İLE GEÇMİŞTE NASILSA ŞİMDİ DE AYNI ŞEKİLDE HAREKET EDEBİLİRİZ"
Başkan Erdoğan, Suriye rejiminin lideri Beşşar Esad'ın "Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu" söylediğini aktaran bir gazetecinin, "Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulur mu?" sorusu üzerine şunları kaydetti: "Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Nasıl ki biz Suriye'yle ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok."
"LİDERLER SEVİYESİNDE GÖRÜŞME"
A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Başkan Erdoğan'ın Suriye ile ilgili sözlerini değerlendirdi. Gökçe, "Liderler seviyesinde görüşme olacağının göstergesi." ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Bugüne kadar Suriye ile Dışişleri ve Savunma bakanları seviyesinde görüşmeler yapılmıştı. İsrail'in Gazze katliamı nedeniyle belli bir süre buzdolabında kaldı. Bunda Suriye'nin bir takım ön şartlar sunması da etkili oldu. Suriye, Türk ordusunun güvenli hale getirdiği yerlerden çekilmesini istemişti. Putin'in özel temsilcisi ile görüşen Esed'in bu şartı kaldırdığını görüyoruz. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstereceğini söylemesi yeterlidir. Zaten Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü istiyor.
Türkiye'nin güvenliği hale getirdiği yerlerden terör örgütünü tamamen yok etmeden çekilmesi halinde bu terör örgütlerine destek veren ülkelerin bu noktaları Suriye hükümetine bırakacağını düşünmek mümkün değil. Geriye tek şart kalıyor. Bölgedeki terör unsurlarının tamamen temizlenmesi gerekiyor. Bunun için ön şartsız iş birliğinin yapılması lazım. Esed'in de buna yakın olduğunu görüyoruz. Açıklamalara bakıldığı zaman Suriye-Türkiye görüşmelerinin tekrar başlayacağını gösteriyor. Hatta liderler seviyesinde bile olabileceğinin göstergesidir.
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