Çalışanların maaş alamadığı CHP’li Yalova Belediyesi’nde personel kıyımı! 136 işçi kapı dışarı edildi

MEVCUT PERSONELLER BİLE MAAŞLARINI ALAMIYOR!

Burada çadır da kuracaklarını söyleyen Yavuz, eylemin çıkarılan işçilerin yeniden işe alınmasına kadar devam edeceğini bildirdi. Mevcutta çalışan personellerin de maaşlarını alamadıklarını dile getiren Yavuz, konuyla ilgili detaylı açıklamaları önümüzdeki pazartesi günü yapacaklarını söyledi.