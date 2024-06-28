28 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Çalışanların maaş alamadığı CHP'li Yalova Belediyesi'nde personel kıyımı! 136 işçi kapı dışarı edildi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 28.06.2024 17:46 Güncelleme: 28.06.2024 18:04
ABONE OL
Çalışanların maaş alamadığı CHP’li Yalova Belediyesi’nde personel kıyımı! 136 işçi kapı dışarı edildi

31 Mart sonrası CHP'li belediyelerde ilk icraatlerden biri de işçilerine görevine son vermek oldu. CHP'li Yalova Belediyesi'nde de durum değişmedi. Çeşitli birimlerde görev yapan 136 personel aldıkları telefon ile işten çıkarıldıklarını öğrendi. Öte yandan CHP'li belediyede mevcutta çalışan personellerin de maaşlarını alamadıkları öğrenildi.

Yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelerde işçi kıyımları başladı.Geçtiğimiz aylarda Yalova Belediyesi Personel A.Ş., Hak-İş Hizmet-İş Sendikası'na gönderdiği yazıyla 345 işçinin iş akitlerini feshedeceğini ve toplu işten çıkartma yapacağını bildirmişti.

TELEFONLA İŞTEN ÇIKARILDIKLARINI ÖĞRENDİLER

Konuyla ilgili düğmeye basan Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, işçi kıyımına başladı. Bugün itibarıyla Yalova Belediyesi'nde çalışan 136 işçi tek tek aranarak işten çıkarıldıkları tebliğ edildi. İşçiler aldıkları telefonla büyük şok yaşadı.

MAĞDUR İŞÇİLER İÇİN EYLEM YAPILACAK

Hak-İş Hizmet-İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Yavuz, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi. 125-150 arasında bir işçi çıkarmasının yaşandığını ifade eden Yavuz, konuyla ilgili 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapacaklarını kaydetti.

MEVCUT PERSONELLER BİLE MAAŞLARINI ALAMIYOR!

Burada çadır da kuracaklarını söyleyen Yavuz, eylemin çıkarılan işçilerin yeniden işe alınmasına kadar devam edeceğini bildirdi. Mevcutta çalışan personellerin de maaşlarını alamadıklarını dile getiren Yavuz, konuyla ilgili detaylı açıklamaları önümüzdeki pazartesi günü yapacaklarını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör