İzmir’de suya zam! Yüzde 45’lik artış 1 Temmuz’dan itibaren geçerli

SUYA YÜZDE 45 ZAM

İZSU Genel Kurulu, Grup Başkan Vekili Altan İnanç'ın başkanlığında bugün olağanüstü toplandı. Düzenlenen toplantıda, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oy birliği ile kabul edildi.