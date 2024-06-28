İzmir'de suya zam! Yüzde 45'lik artış 1 Temmuz'dan itibaren geçerli
Toplu ulaşım ve ekmek zammının ardından İzmir'de su tarifelerinde artışa gidildi. İZSU Genel Kurulu olağanüstü toplantı ile bir araya geldi ve burada 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Suya gelen bu zam kararı 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak.
İZSU Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında alınan kararla, 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Karar, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
SUYA YÜZDE 45 ZAM
İZSU Genel Kurulu, Grup Başkan Vekili Altan İnanç'ın başkanlığında bugün olağanüstü toplandı. Düzenlenen toplantıda, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oy birliği ile kabul edildi.
ULAŞIM FİYATLARINDA ARTIŞ!
İzmir'de ulaşıma da geçtiğimiz günlerde zam geldi. Tam biniş 17.50 TL, öğrenci 7.50 TL, öğretmen 11,52 TL, 60 yaş 15,50 TL oldu.
EKMEĞE ÇİFTE ZAM!
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclisi, haziran ayı olağan toplantısında ekmeğe zam kararı almış, 9 TL'den satılan 220 gram ekmeğin gramajı 200'e düşürülerek fiyatının da 10 TL'ye çıkacağı açıklanmıştı.
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