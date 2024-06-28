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CHP'li belediyede tam gaz kıyak! Şuhut İlçe Başkanı İZFAŞ’a genel müdür yardımcısı oldu

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 19:36 Güncelleme: 28.06.2024 19:38
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CHP’li belediyede tam gaz kıyak! Şuhut İlçe Başkanı İZFAŞ’a genel müdür yardımcısı oldu

CHP'li belediyelerde akraba atamalarının yanı sıra kıyaklarda sürüyor. Buna en iyi örneklerden biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan geldi. Tugay, CHP Afyonkarahisar Şuhut İlçe Başkanlığı görevini yapan Caner Peynirci'yi İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olan Fuarcılık Şirketi İZFAŞ’a Genel Müdür Yardımcısı olarak getirdi.

Yerel seçimlerde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay aldığı atama kararıyla tepki çekti. CHP'de akraba ve tanıdık atamalarında bir yenisi daha gerçekleşti.

Bugüne kadar belediyenin üst yönetiminde önemli değişikliklere imza atan Cemil Tugay birçok farklı ilden İzmir'e transferler gerçekleştirdi. Tugay'ın son transferi ise Afyonkarahisar'dan oldu.

CHP'DEKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

CHP Afyonkarahisar Şuhut İlçe Başkanlığı görevini yürüten Caner Peynirci Tugay tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesinin Fuarcılık Şirketi İZFAŞ'a Genel Müdür yardımcısı olarak atandı.

Peynirci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile partideki görevinden dün istifa ettiğinin duyurmuştu.

İZFAŞ'A GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ATANDI

İddialara göre geçtiğimiz aylarda İzmir'e gelerek Tugay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan CHP Afyonkarahisar Şuhut ilçe Başkanı Peynirci bir dönem AfyonKarahisar İl Gençlik Kolları başkanlığı görevini de yürütmüştü. Caner Peynirci İZFAŞ - İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş.'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

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