CHP’li belediyede tam gaz kıyak! Şuhut İlçe Başkanı İZFAŞ’a genel müdür yardımcısı oldu

İZFAŞ'A GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ATANDI

İddialara göre geçtiğimiz aylarda İzmir'e gelerek Tugay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan CHP Afyonkarahisar Şuhut ilçe Başkanı Peynirci bir dönem AfyonKarahisar İl Gençlik Kolları başkanlığı görevini de yürütmüştü. Caner Peynirci İZFAŞ - İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş.'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.