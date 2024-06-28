28 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'dan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2233’üncü kuruluş yıl dönümü tebriği!

Giriş: 28.06.2024 19:25 Güncelleme: 28.06.2024 20:08
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2233’üncü kuruluş yıl dönümü tebriği!

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Türk Kara Kuvvetlerimizin 2233’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör