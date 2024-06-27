Türkiye'nin "3. Dünya Savaşı planı" ne? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Ordumuz atalarımızdan gelen vatan sevgisinin çelikleşmiş ifadesi...

Türkiye'nin sürekli olarak terörle mücadelede etkin bir ordusu var. TSK dünyanın sayılı birkaç ordusundan bir tanesi. Yurt dışında halen daha devam eden operasyonları olan bir ordu… Öte yandan yerli ve milli silah sanayide önemli ölçüde geliştik. Bölgesel savaşların kaderlerini değiştirecek çapta silahlara sahip olduğumuz bir gerçek.

Türkiye sürekli hazır halde bulunan bir ülke. Diğer tarafta PKK ve DEAŞ ile yürüttüğü mücadelelerle sınır ötesi operasyonları olan bir ülke. Sadece güçlü ordu değil Türkiye'nin güçlü bir liderliği de söz konusu.