Sosyal medya provokatörü Distaste Moment gözaltına alındı!

İLK DEĞİL! AK PARTİLİ VEKİL KADAK'A TEHDİT PAYLAŞIMI

Provokatör Akbulut daha önce de AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadakʼı hedef alarak tehdit paylaşımlarında bulunmuştu. Kafa kesme videolarıyla Kadak'ı tehdit eden Distaste isimli sayfanın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut önce gözaltına alınmış ardından ise Ankaraʼda tutuklanmıştı.