27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Sosyal medya provokatörü Distaste Moment gözaltına alındı!

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 22:03 Güncelleme: 27.06.2024 22:26
ABONE OL
Sosyal medya provokatörü Distaste Moment gözaltına alındı!

Sosyal medyada iki ayrı hesabı kullanarak çirkin paylaşımlarda bulunan Fahrettin Gökberk Akbulut adlı provokatör için harekete geçildi. Distaste Moment isimli isi ayrı hesabı kullanan Akbulut'un, hakaret, tehdit, nefret söylemi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

Sosyal medya platformu X üzerinden 2 farklı hesap kullanarak provokatörlük yapan şahıs için düğmeye basıldı. Distaste Moment isimli iki ayrı hesabı kullanan provokatör Fahrettin Gökberk Akbulut sosyal medyada çirkin ve hakaret dolu paylaşımlar yaparak provokatörlükte bulundu.

GÖZALTINDA

Distaste Moment adlı hesapların kullanıcısı için harekete geçen ekiplerin Akbulut'u hakaret, tehdit, nefret söylemi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlarından gözaltına alındı.

İLK DEĞİL! AK PARTİLİ VEKİL KADAK'A TEHDİT PAYLAŞIMI

Provokatör Akbulut daha önce de AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadakʼı hedef alarak tehdit paylaşımlarında bulunmuştu. Kafa kesme videolarıyla Kadak'ı tehdit eden Distaste isimli sayfanın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut önce gözaltına alınmış ardından ise Ankaraʼda tutuklanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör